Caso Suarez | il calciatore uruguagio confessa davanti ai PM di aver saputo le domande in anticipo

Il "Caso Suarez" entra in una nuova fase, dopo le indagini condotte su un domande concordate da parte dell'università di Perugia per permettere l'ottenimento del passaporto comunitario al calciatore all'epoca in uscita dal Barcellona (attualmente è all'Atletico Madrid): dopo l'iscrizione al registro degli indagati da parte del DS della Juventus Fabio Paratici, reo di aver creato una sorta di "corsia prefenziale" per il conseguimento del passaporto comunitario da parte del calciatore, all'epoca in orbita bianconera, oggi è lo stesso centravanti ad "ammettere" di essere stato favorito, visto che era a conoscenza delle domande del test in anticipo. Testimonianza Suarez infatti è stato ascoltato via Skype come persona informata dei fatti, ...

