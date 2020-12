Ansa: Luis Suarez sentito a Perugia come testimone (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo quanto riporta l’Ansa, Luis Suarez sarebbe stato sentito dalla Procura di Perugia sul caso dell’esame di italiano fasullo. Il calciatore è stato ascoltato come persona informata dei fatti dai magistrati che indagano sul caso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo quanto riporta l’sarebbe statodalla Procura disul caso dell’esame di italiano fasullo. Il calciatore è stato ascoltatopersona informata dei fatti dai magistrati che indagano sul caso. L'articolo ilNapolista.

