Uomini e Donne oggi, Gianluca abbandona in lacrime: Maria senza parole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Uomini e Donne anticipazioni 18 dicembre: l’ultima puntata di quest’anno mostra la decisione di Gianluca De Matteis di lasciare il programma. Maria De Filippi rimarrà senza parole in studio. Uomini e Donne è pronto a dire addio al pubblico del piccolo schermo per tonare con i nuovi appuntamenti a partire da gennaio. Questa di oggi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020)anticipazioni 18 dicembre: l’ultima puntata di quest’anno mostra la decisione diDe Matteis di lasciare il programma.De Filippi rimarràin studio.è pronto a dire addio al pubblico del piccolo schermo per tonare con i nuovi appuntamenti a partire da gennaio. Questa di, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - nicolewerlai : RT @MSF_ITALIA: Più di 15.000 donne, uomini e bambini, con l'inverno alle porte, continuano a essere intrappolati in condizioni disumane e… - EliBettineschi : @DjRaf @realDP21 @ilpost Mi dispiaceva vedere spostata l’attenzione da una legge giusta che tutela le donne, che so… -