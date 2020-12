Traffico Roma del 18-12-2020 ore 20:00 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico ci sono difficoltà sulla Flaminia un incidente provoca code per circa 2 km tra il cimitero Flaminio il bivio di Sacrofano In quest’ultima direzione ancora molto intenso il Traffico sulle strade cittadine soprattutto lungo l’intero percorso del Raccordo Anulare ci sono con una mente in diversi tratti della carreggiata interna in particolare tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita La Rustica trafficatissima anche la carreggiata esterna raccordo dove nella zona sud abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita per la Roma-napoli ancora per quanto riguarda la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilci sono difficoltà sulla Flaminia un incidente provoca code per circa 2 km tra il cimitero Flaminio il bivio di Sacrofano In quest’ultima direzione ancora molto intenso ilsulle strade cittadine soprattutto lungo l’intero percorso del Raccordo Anulare ci sono con una mente in diversi tratti della carreggiata interna in particolare tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita La Rustica trafficatissima anche la carreggiata esterna raccordo dove nella zona sud abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita per la-napoli ancora per quanto riguarda la ...

Strada dei Parchi comunica che per alcune verifiche sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara.

