Torna in cella Costa, il carceriere del piccolo Di Matteo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Costa Torna in cella. L’uomo, che aveva già scontato venti anni di reclusione per il sequestro e l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, è Tornato dietro le sbarre. Arrestato dai Carabinieri di Trapani e dal personale della Dia con l’accusa di associazione mafiosa. Costa riprende contatti con la mafia e Torna in cella Secondo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppein. L’uomo, che aveva già scontato venti anni di reclusione per il sequestro e l’uccisione delGiuseppe Di, èto dietro le sbarre. Arrestato dai Carabinieri di Trapani e dal personale della Dia con l’accusa di associazione mafiosa.riprende contatti con la mafia einSecondo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rep_palermo : Mafia, aveva costruito la prigione del piccolo Di Matteo: torna in cella Costa [di Salvo Palazzolo] [aggiornamento… - antimafia2000 : Aveva costruito la cella del piccolo Di Matteo, torna in carcere Costa - concentrazione : #mafia Torna in cella uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo - infoitinterno : Mafia, aveva costruito la prigione del piccolo Di Matteo: torna in cella Costa - infoitinterno : Costa il sequestratore torna in cella -