Spaccio in caserma con drug test alterati, quattro condanne nel Casertano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è concluso con quattro condanne e tre assoluzioni, il processo celebratosi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha coinvolto militari della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, che erano imputati a vario titolo per Spaccio di droga e corruzione in relazione alla falsificazione dei drug test effettuati nella caserma. La pena più alta è stata inflitta a Luigi Belvedere (5 anni e dieci mesi), assistente medico, riconosciuto colpevole di aver spacciato in caserma e all’esterno e falsificato i test tossicologici in cambio di soldi e droga; pene al disotto dei due anni, con sospensione condizionale, per Lello Giove (un anno e nove mesi), Patrizio Caserta e Luigi Santonastaso (un anno per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è concluso cone tre assoluzioni, il processo celebratosi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha coinvolto militari della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, che erano imputati a vario titolo perdi droga e corruzione in relazione alla falsificazione deieffettuati nella. La pena più alta è stata inflitta a Luigi Belvedere (5 anni e dieci mesi), assistente medico, riconosciuto colpevole di aver spacciato ine all’esterno e falsificato itossicologici in cambio di soldi e droga; pene al disotto dei due anni, con sospensione condizionale, per Lello Giove (un anno e nove mesi), Patrizio Caserta e Luigi Santonastaso (un anno per ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio caserma Savona, la procura indaga sul caso del 33enne morto in caserma dopo l’arresto per spaccio Il Fatto Quotidiano Arrestato per spaccio, si difende: “Ho fatto scorta visti i divieti anti-Covid”

Un venticinquenne piacentino residente in Valdarda è stato arrestato dai carabinieri di Lugagnano con dieci grammi di eroina e un grammo di cocaina. L'accusa è di detenzione di droga ai fini di spacci ...

Trullo e Primavalle: arrestate 3 persone per detenzione e spaccio di droga

1' di lettura 18/12/2020 - Arrestate dai carabinieri in poche ore a Roma, 3 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In via P. Bembo a Primavalle, i Carabinieri della Stazione Montes ...

