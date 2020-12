Sanremo 2021 | i 26 big in gara

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ieri Sera Amadeus ha annunciato i 26 nomi degli artisti che parteciperanno al Festival diche andrà in scena il prossimo marzo (dal 2 al 6). Una rivoluzione anagrafica (fatta eccezione per Orietta Berti) con il coinvolgimento di cantanti che incontrano il favore del pubblico più giovane. Ma vediamo i big innel dettaglio: Francesco Renga (Quando trovo te) Coma Cose (Fiamme negli occhi), Gaia (Cuore amaro), Irama (La genesi del tuo colore) Fulminacci (Santa Marinella) Madame (Voce), Willie Peyote (Mai dire mai - La locura) Orietta Berti (Quando ti sei innamorato) Ermal Meta (Un milione di cose da dirti) Fasma (con Parlami) Arisa (Potevi fare di più) Gio Evan (Arnica) Maneskin (Zitti e buoni) Malika Ayane (Ti piaci così) Aiello (Ora) Max Gazzè (Il farmacista), Ghemon (Momento perfetto), La Rappresentante di ...

Il cast del Festival di Sanremo 2021 è stato svelato in diretta giovedì sera da Amadeus, conduttore e direttore artistico, durante la finale di Sanremo Giovani che ha assegnato gli otto pass per ...