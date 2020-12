Rientro a scuola in presenza al 50%: "Serve ripresa graduale per non innescare contagi" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 - scuola e Rientro alla didattica in presenza: dalla Lombardia una lettera al Governo . "Per garantire sicurezza agli studenti della Lombardia, la ripresa delle lezioni in ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 -alla didattica in: dalla Lombardia una lettera al Governo . "Per garantire sicurezza agli studenti della Lombardia, ladelle lezioni in ...

emmatrinchero : RT @oyesiriii: Abbiamo già 12 verifiche fissate dopo il rientro a scuola. Vado a buttarmi dalla finestra - qn_giorno : #Lombardia Rientro a #scuola in presenza al 50%: 'Serve ripresa graduale per non innescare contagi' - Italia_Notizie : Rientro a scuola il 7 gennaio? I dubbi di presidi ed enti locali. Ma tutto dipenderà dai contagi, Miozzo: “Ora tutt… - tribuna_treviso : CORONAVIRUS / A Treviso i sindacati chiedono di rinviare il ritorno a scuola, programmato per il 7 gennaio - alexcorlazzoli : Rientro a scuola il 7 gennaio? I dubbi di presidi ed enti locali. Ma tutto dipenderà dai contagi, Miozzo: “Ora tutt… -