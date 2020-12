Renzi attacca Conte e minaccia le dimissioni

Leggi su kronic

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Le dure parole di Matteonei confronti di Giuseppe, ‘Italia Viva’ prende in questo modo una posizione chiara. Matteo(Instagram)La politica italiana vive un periodo molto complesso. L’emergenza Coronavirus è cima alla lista del dibattito con Governo ed opposizione che lavorano e si beccano ormai da mesi. L’arrivo del Natale, poi, sta esacerbando gli animi già molto tesi. Le misure anti-Covid per il periodo natalizio sono uno dei temi caldi nell’agenda dell’esecutivo, e le prossime ore saranno decisive. Il popolo italiano attende di capire come ci si potrà muovere a ridosso del 25 dicembre, anche se aleggia ancora qualche dubbio. Si guarda, però, anche al futuro. L’arrivo dei vaccini, gli aiuti economici dall’Europa, l’apertura delle scuole, sono diversi i temi caldi sui quali il dibattito è più che ...