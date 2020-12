Recovery: Conte, 'piano non sarà cattedrale scritta su carta, efficace e rapido' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Il piano nazionale offrirà tutte le garanzie per essere non una cattedrale sulla carta ma bensì un piano efficace e che realizzi davvero gli obiettivi nel rispetto dei tempi. Ecco perché ci saranno canali preferenziali e una struttura che ne garantisca davvero l'attuazione con tutte le amministrazioni che sono coinvolte". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'. Sul Next Generation Eu "rimangono i compiti da fare per ogni stato membro: non possiamo tradire le aspettative che l'Italia è stata capofila nel sollecitare", deve dunque "porsi in condizione di raccogliere la sfida con la massima responsabilità. Per questo, stiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ilnazionale offrirà tutte le garanzie per essere non unasullama bensì une che realizzi davvero gli obiettivi nel rispetto dei tempi. Ecco perché ci saranno canali preferenziali e una struttura che ne garantisca davvero l'attuazione con tutte le amministrazioni che sono coinvolte". Così il premier Giuseppeintervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: uneuropeo per far ripartire l'Italia'. Sul Next Generation Eu "rimangono i compiti da fare per ogni stato membro: non possiamo tradire le aspettative che l'Italia è stata capofila nel sollecitare", deve dunque "porsi in condizione di raccogliere la sfida con la massima responsabilità. Per questo, stiamo ...

