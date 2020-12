Patrizia De Blanck | “Nella mia camera al GF Vip c’erano i topi”

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il mese scorso Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi hanno svelato chediDeanche dei. Zelletta e la Orlando avevano aggiunto benzina sul fuoco dicendo che le stanze della contessa ‘puzzavano come una fogna’ e adesso la nobildonna è tornata a parlare del problema del cattivo odore che proveniva dal suo bagno. L’ex gieffina in un’intervista pubblicata su Nuovo ha anche ammesso di aver convissuto con due bei topolini, proprio come avevano detto i suoi coinquilini. “Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo peoblema in bagno, nonnemmeno finestre. Ad un certo punto sono comparsi due ...