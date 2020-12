Oroscopo 2021 – I segni più fortunati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ecco alcune anticipazioni tratte dall‘Oroscopo 2021 dedicato a tutti i segni zodiacali. Giove, il pianeta della fortuna, sta per cominciare un nuovo passaggio che cambierà le sorti di molti segni. Chi beneficerà maggiormente di questo nuovo transito? Acquario Secondo l’Oroscopo 2021 tu sarai uno fra i segni più fortunati del prossimo anno. Non potrebbe essere altrimenti visto che molto presto accoglierai nel tuo segno proprio Giove! Sarai baciato dalla dea bendata per quasi tutti i 12 mesi, escluso il breve periodo in cui Marte sarà contrario. Nulla, però, macchierà questo 2021, un anno che ricorderai a lungo! Bilancia Finalmente potrai pensare al tuo futuro con più ottimismo. Durante alcuni mesi Giove sarà in ottima posizione rispetto ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ecco alcune anticipazioni tratte dall‘dedicato a tutti izodiacali. Giove, il pianeta della fortuna, sta per cominciare un nuovo passaggio che cambierà le sorti di molti. Chi beneficerà maggiormente di questo nuovo transito? Acquario Secondo l’tu sarai uno fra ipiùdel prossimo anno. Non potrebbe essere altrimenti visto che molto presto accoglierai nel tuo segno proprio Giove! Sarai baciato dalla dea bendata per quasi tutti i 12 mesi, escluso il breve periodo in cui Marte sarà contrario. Nulla, però, macchierà questo, un anno che ricorderai a lungo! Bilancia Finalmente potrai pensare al tuo futuro con più ottimismo. Durante alcuni mesi Giove sarà in ottima posizione rispetto ...

