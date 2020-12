Meloni, quella che voleva un Natale con gli sci: 'Stretta? Conte si scusi con gli italiani' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parla quella che ancora pochi giorni fa voleva l'apertura delle piste da sci. E si è opposta a tutte le restrizioni. "Se verrà confermata la Stretta sul Natale mi aspetto che il Presidente del ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parlache ancora pochi giorni fal'apertura delle piste da sci. E si è opposta a tutte le restrizioni. "Se verrà confermata lasulmi aspetto che il Presidente del ...

Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Meloni inoltre chiede che "il presidente Conte illustri, prima delle misure restrittive, quelle di ristoro previste per commercianti, ristoratori e tutte ...

Giorgia Meloni: se Conte conferma stretta Natale, chieda scusa

