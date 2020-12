**Libia: pescherecci in viaggio verso l'Italia, l'arrivo a Mazara previsto domenica*** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - - In viaggio verso l'Italia i due pescherecci con a bordo i 18 pescatori liberati ieri mattina in Libia dopo tre mesi di sequestro. Le due imbarcazioni, ‘Medinea' e ‘Antartide' hanno lasciato il porto di Bengasi poco prima dell'una di notte con destinazione Mazara del Vallo (Trapani) dove arriveranno domenica mattina. Già ieri sera i pescherecci erano pronti alla partenza ma una delle due barche ha avuto un guasto elettrico al motore ed è stato necessario rinviare la partenza. Adesso i due pescherecci sono in navigazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - - Inl'i duecon a bordo i 18 pescatori liberati ieri mattina in Libia dopo tre mesi di sequestro. Le due imbarcazioni, ‘Medinea' e ‘Antartide' hanno lasciato il porto di Bengasi poco prima dell'una di notte con destinazionedel Vallo (Trapani) dove arriveranno domenica mattina. Già ieri sera ierano pronti alla partenza ma una delle due barche ha avuto un guasto elettrico al motore ed è stato necessario rinviare la partenza. Adesso i duesono in navigazione.

