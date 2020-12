Libia: madre pescatore, 'il governo ha perso tempo, Conte doveva volare prima a Bengasi (2) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - "Non ci speravamo più", dice ancora Anna Giacalone. "Ci sono stati momenti di sconforto - dice ancora la donna - temevamo il peggio. I primi settanta giorni sono stati i più brutti, ci hanno detto. Credo che il governo nel primo mese ha perso del tempo prezioso, ma l'importante è che adesso sono liberi". "Sarà il mio Natale più bello - dice ancora Anna Giacalone - Il tempo non passa mai, non vedo l'ora che arrivi domenica. Questa attesa è snervante. Sono stati tre mesi infiniti, avevamo tanta paura". E ribadisce: "Conte doveva andare prima a Bengasi - spiega - dovevano andarci di persone, abbiamo temuto molto per loro". La signora chiamava tutti i giorni la Farnesina. "Ma ci davano sempre la stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Trapani) - "Non ci speravamo più", dice ancora Anna Giacalone. "Ci sono stati momenti di sconforto - dice ancora la donna - temevamo il peggio. I primi settanta giorni sono stati i più brutti, ci hanno detto. Credo che ilnel primo mese hadelprezioso, ma l'importante è che adesso sono liberi". "Sarà il mio Natale più bello - dice ancora Anna Giacalone - Ilnon passa mai, non vedo l'ora che arrivi domenica. Questa attesa è snervante. Sono stati tre mesi infiniti, avevamo tanta paura". E ribadisce: "andare- spiega -no andarci dine, abbiamo temuto molto per loro". La signora chiamava tutti i giorni la Farnesina. "Ma ci davano sempre la stessa ...

