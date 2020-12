Lazio, parla papà Reina: «Per lui Napoli é speciale, ma a Roma sta bene» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Miguel Reina, padre del portiere della Lazio, ha parlato in vista della gara tra i biancocelesti e il Napoli. Ecco le sue parole Miguel Reina, padre del portiere della Lazio, è stato intervistato da CalcioNapoli24. Ecco le sue parole verso la gara da ex di Pepe Reina. Reina ALLA Lazio – «Pepe è molto felice a Roma, sta giocando anche con una certa continuità. Tutto sommato le cose stanno andando bene». Lazio-Napoli – «Sarà una gara ricca di significati. Pepe ha un posto speciale nel suo cuore per la città di Napoli, gli ha dato tanto. Non so se giocherà domenica, non l’ho sentito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Miguel, padre del portiere della, hato in vista della gara tra i biancocelesti e il. Ecco le sue parole Miguel, padre del portiere della, è stato intervistato da Calcio24. Ecco le sue parole verso la gara da ex di PepeALLA– «Pepe è molto felice a, sta giocando anche con una certa continuità. Tutto sommato le cose stanno andando».– «Sarà una gara ricca di significati. Pepe ha un postonel suo cuore per la città di, gli ha dato tanto. Non so se giocherà domenica, non l’ho sentito». Leggi su Calcionews24.com

