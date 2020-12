Il Parlamento Europeo si è espresso sul caso Regeni e su Patrick Zaki (Di venerdì 18 dicembre 2020) La decisione è stata approvata tramite una risoluzione obbligata dell’Egitto verso il caso Regeni e la scarcerazione di Zaki. Il Parlamento Europeo si è espresso in favore della risoluzione prossima delle introverse vicissitudini tra Egitto ed Italia sul giallo del caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ingaggiato dall’Università di Cambridge scomparso nel 2016 e ritrovato morto il 3 Febbraio in un fosso dell’autostrada che porta ad Alessandria. Il PE ha richiesto rispetto al caso Regeni ed anche al molto simile nelle dinamiche, caso Zaki, al governo egiziano di aiutare l’Italia nella risoluzione del caso, di essere trasparente e di trovare ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) La decisione è stata approvata tramite una risoluzione obbligata dell’Egitto verso ile la scarcerazione di. Ilsi èin favore della risoluzione prossima delle introverse vicissitudini tra Egitto ed Italia sul giallo deldi Giulio, il ricercatore italiano ingaggiato dall’Università di Cambridge scomparso nel 2016 e ritrovato morto il 3 Febbraio in un fosso dell’autostrada che porta ad Alessandria. Il PE ha richiesto rispetto aled anche al molto simile nelle dinamiche,, al governo egiziano di aiutare l’Italia nella risoluzione del, di essere trasparente e di trovare ...

Egitto: Parlamento Ue, usare anche misure restrittive ed evitare di dare riconoscimenti

E' quanto si legge nella risoluzione che il Parlamento europeo ha approvato con 434 voti favorevoli, 49 contrari e 202 astensioni. Il testo, che affronta la situazione dei diritti umani in Egitto, ...

