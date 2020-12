Il figlio si vergogna di una voglia sul torso | il padre si tatua la stessa macchia

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 18 dicembre 2020) È la storia di un bambino di 8 anni con unasule suo, Derek Prue, che per non far sentire più a disagio suo, si èto lasullo stesso punto del corpo. Derek Prue, di Stony Plain, Alberta, in Canada, si è fattore una grossaL'articolo proviene da www.meteoweek.com.