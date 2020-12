Agenzia_Ansa : Sono in navigazione verso Mazara del Vallo i due pescherecci con 18 uomini di equipaggio liberati ieri dal governo… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: I due pescherecci partiti dalla Libia sono scortati da una nave della Marina #pescatori - Monicavda83 : RT @MediasetTgcom24: I due pescherecci partiti dalla Libia sono scortati da una nave della Marina #pescatori - MediasetTgcom24 : I due pescherecci partiti dalla Libia sono scortati da una nave della Marina #pescatori - paolovarsi1 : Libia, ripartiti da Bengasi i due pescherecci di Mazara del Vallo - Video: -

Ultime Notizie dalla rete : due pescherecci

il comandante dell'imbarcazione Medinea , Pietro Marrone, in collegamento radio, ha raccontato i difficili mesi dei 18 pescatori rimasti prigionieri per 108 giorni del governo del Generale Haftar. " c ...Sono partiti questa notte da Bengasi i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati ieri. Le due imbarcazioni saranno scortate fino all’arrivo in Italia ...