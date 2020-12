Harley Davidson Pan America, la regina delle custom va fuori strada (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Harley Davidon sta per entrare in una nuova dimensione, con la Pan America. Si tratta della prima maxi enduro mai costruita dalla casa di Milwaukee, che entra così in un settore di mercato dominato dalle case europee. Dotata del nuovo bicilindrico Revolution Max da 145 CV, la Pan America lancia il guanto di sfida Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) LaDavidon sta per entrare in una nuova dimensione, con la Pan. Si tratta della prima maxi enduro mai costruita dalla casa di Milwaukee, che entra così in un settore di mercato dominato dalle case europee. Dotata del nuovo bicilindrico Revolution Max da 145 CV, la Panlancia il guanto di sfida

Alla scoperta della Harley Davidson Pan America, la prima maxi enduro mai progettata e prodotta dalla casa americana. Arriva nel 2021 ...

Harley-Davidson 883 Low (2006 - 07) - XL 883L usata a Nerviano

BORSA LATERALE, DOPPIO SELLINO, PORTAPACCHI, PEDANE AVANZATE, MANOPOLE CROMATE, POGGIAPIEDI CROMATI, SERBATOIO A GOCCIA. GARANTITA E FINANZIABILE DA 12 A 60 MESI. SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA.

