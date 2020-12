Giuseppe Conte: "Decisione sofferta, trovato equilibrio fra stretta e deroghe" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Una Decisione sofferta”. Così il premier Giuseppe Conte ha definito in conferenza stampa le nuove misure restrittive approvate dal Consiglio dei ministri per il periodo natalizio. “Dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio”, ha detto il premier, che ha parlato di un “decreto in equilibrio tra stretta e deroghe”. “Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. È possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Una”. Così il premierha definito in conferenza stampa le nuove misure restrittive approvate dal Consiglio dei ministri per il periodo natalizio. “Dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio”, ha detto il premier, che ha parlato di un “decreto intra”. “Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. È possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che ...

