Fedez per la prima volta in gara a Sanremo

Dall'esordio in gara di Fedez, in coppia con Francesca Michielin, al ritorno di Orietta Berti. Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, che ha già ribattezzato il "festival della rinascita" post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Un cast che abbassa decisamente l'età media dei cantanti rispetto ai festival passati, con tantissimi giovanissimi, divisi tra rap, nuovo cantautorato, rock, indie-pop e sonorità a cavallo tra questi generi.

