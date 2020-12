F1 | Sergio Perez firma con Red Bull per il 2021! Albon ai saluti

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) I crismi dell’ufficialità sono arrivati:hato un contratto con la Reddi una stagione in F1 per il 2021. BREAKING:will partner Max Verstappen at Redin#F1 pic.twitter.com/31xnAstbqn — Formula 1 (@F1) December 18, 2020 E’ questo quanto annunciato dalla scuderia di Milton Keynes, confermando quando già era stato paventato nelle ore precedenti. In buona sostanza, le prestazioni favorevoli del messicano della Racing Point, appiedato dalla scuderia britannica per ingaggiare l’anno venturo il tedesco Sebastian Vettel (in uscita dalla Ferrari) quando il team prenderà la denominazione Aston Martin, hanno convinto il team anglo-austriaco a fare questo investimento, a discapito del thailandese Alexander ...