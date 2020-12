**Dl ristori: Casellati, 'mi auguro non si legiferi mai più così'** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sono consapevole che stiamo attraversando una situazione eccezionale, ma mi auguro che non si proceda più nel legiferare come nel decreto-legge ristori. Abbiamo vissuto una concatenazione di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo confluiti in un unico testo attraverso emendamenti e subemendamenti governativi. Non solo la lettura è stata difficile, ma anche il vaglio di ammissibilità degli emendamenti". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo discorso alla stampa parlamentare. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sono consapevole che stiamo attraversando una situazione eccezionale, ma miche non si proceda più nel legiferare come nel decreto-legge. Abbiamo vissuto una concatenazione di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo confluiti in un unico testo attraverso emendamenti e subemendamenti governativi. Non solo la lettura è stata difficile, ma anche il vaglio di ammissibilità degli emendamenti". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabettanel suo discorso alla stampa parlamentare.

