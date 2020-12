Diasorin | Consiglio di Stato accoglie appello su validazione test sierologici

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha correttamente operato nel siglare il contratto con l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per ladeianti-Covid, che eracontedalla società cinese Technogenetics. Ildiha infatti accolto il ricorso in, annullando la decisione del TRA della Lombardia, che aveva annullato l’accordo. “Abbiamo sempre ribadito la correttezza e la trasparenza del nostro operato e questa sentenza lo conferma”, ha affermato il Ceo Carlo Rosa, parlando di una “decisione di grande importanza per l’intero comparto della ricerca italiana, grazie alla quale è stata fatta chiarezza sulla collaborazione tra istituti pubblici e società private nell’esecuzione di ...

Sorin si muove in controtendenza oggi a Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso, l'azione del gruppo di Saluggia ha aperto con un progresso di oltre 1 punto percentuale per poi rallentare a u ...Le borse europee erano partite tutte in calo ma a partire dalle 9:30 ha prevalso il segno più. Milano (+0,3%) è in linea con Parigi e Francoforte, la performance migliore è per l'indice Ftse 100 di Lo ...