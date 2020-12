Crotone | Stroppa | «Stiamo crescendo Turnover? Dobbiamo fare la conta»

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Giovanni, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole verso la sfida Giovanni, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria.– «A volte siamo stati costretti al sacrificio, auna difensiva molto più accorta e più bassa, però di positivo c’è che abbiamo ottenuto continuità di risultati nelle ultime due partite, la scorsa gara non abbiamo subito gol, ci sono cose positive da cui partire».– «Vediamo,laquando ci sono partite ravvicinate, vediamo chi mi garantisce qualità mentali e fisiche. Ma devo dire che la squadra stanella sua totalità, e mi da la ...

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole verso la sfida ...Il tecnico pitagorico: "A Quagliarella non puoi concedere una sola occasione. Vulic non più titolare per scelta tecnica, c'è chi merita di più" ...