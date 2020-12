Crepe nel controsoffitto della scuola | il sindaco spedisce a casa gli alunni di 14 classi

sergio_scorza : RT @contropiano: Il massacro nel carcere di Modena. Prime crepe nel muro del silenzio #Modena #carcere #massacro #rivolta #Covid19 #detenut… - enomisM96 : #GFVIP Secondo me, tutti questi retropensieri, in ogni caso, sono cazzate. Nella vita reale ci ritroviamo nel parla… - isideorlando : lo vedete che ci sono delle crepe nel golden trio #GFVIP - lavocedifilo : ma quindi stiamo entrando nel grande progetto che veniva introdotto da Crepe?! #Irama - Pandit_Rajputra : RT @contropiano: Il massacro nel carcere di Modena. Prime crepe nel muro del silenzio #Modena #carcere #massacro #rivolta #Covid19 #detenut… -

Ultime Notizie dalla rete : Crepe nel

Corriere Adriatico

L’ordinanza del sindaco emanata l’altra sera è stata presa a causa di alcune crepe nel controsoffitto in gesso in un’aula. La situazione ieri pomeriggio, in seguito ad ulteriori controlli, è apparsa ...Nell’attuale emergenza, è stato proposto un periodo di tempo più ristretto compreso tra 12 e 18 mesi, con team di esperti di tutto il mondo che lavorano per aumentare la veloc ...