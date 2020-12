Covid: Piemonte, 41 milioni per aiutare le strutture residenziali (Di venerdì 18 dicembre 2020) TORINO La Regione Piemonte interverrà con un contributo straordinario di 41 milioni di euro per garantire la continuità delle oltre 1.800 strutture che erogano prestazioni di carattere residenziale di ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 18 dicembre 2020) TORINO La Regioneinterverrà con un contributo straordinario di 41di euro per garantire la continuità delle oltre 1.800che erogano prestazioni di carattere residenziale di ...

