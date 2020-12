Confesercenti: “Dpcm blocchi, un nuovo duro colpo al commercio”. In Piemonte 700 milioni in meno (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Un altro durissimo colpo per il commercio”: questo il giudizio di Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, sulle nuove misure di chiusura annunciate per le prossime festività. “Secondo le nostre stime – dice Banchieri -, se le restrizioni contenute nel Dpcm previsto per oggi saranno effettivamente quelle che sono state anticipate, in Piemonte comporteranno per le nostre imprese un’ulteriore perdita di circa 700 milioni, di cui 500 per negozi e mercati e circa 200 per le attività di somministrazione: bar, ristoranti e simili. Il solo divieto del pranzo natalizio e del cenone di Capodanno comporta per i ristoratori un mancato introito di circa 60 milioni. Tutto ciò si inserisce in un contesto di generale contrazione dei consumi natalizi che il nostro recente ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Un altro durissimoper il”: questo il giudizio di Giancarlo Banchieri, presidente di, sulle nuove misure di chiusura annunciate per le prossime festività. “Secondo le nostre stime – dice Banchieri -, se le restrizioni contenute nelprevisto per oggi saranno effettivamente quelle che sono state anticipate, incomporteranno per le nostre imprese un’ulteriore perdita di circa 700, di cui 500 per negozi e mercati e circa 200 per le attività di somministrazione: bar, ristoranti e simili. Il solo divieto del pranzo natalizio e del cenone di Capodanno comporta per i ristoratori un mancato introito di circa 60. Tutto ciò si inserisce in un contesto di generale contrazione dei consumi natalizi che il nostro recente ...

