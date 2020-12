Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina fa un Gavettone a Gemma! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina litiga con Gemma e la lancia un secchio d’acqua addosso, mentre Antonio fa un’importante rivelazione a Sophie, che litiga anche con Matteo a causa della sua freddezza… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, c’è stato come sempre un forte litigio tra Tina e Gemma che è culminato in uno scherzo piuttosto fastidioso ai danni della Galgani. Si è parlato anche di Sophie e di Armando. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina contro Gemma! La Puntata si apre con un confronto tra Marianna e Armando. La ragazza ha deciso di tornare in trasmissione per ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)dilitiga con Gemma e la lancia un secchio d’acqua addosso, mentre Antonio fa un’importante rivelazione a Sophie, che litiga anche con Matteo a causa della sua freddezza… Nellaquotidiana di, c’è stato come sempre un forte litigio trae Gemma che è culminato in uno scherzo piuttosto fastidioso ai danni della Galgani. Si è parlato anche di Sophie e di Armando. Ecco che cosa è successo.dicontroLasi apre con un confronto tra Marianna e Armando. La ragazza ha deciso di tornare in trasmissione per ...

