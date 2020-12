Una grande somma di denaro è sparita (Di giovedì 17 dicembre 2020) La coppia che è stata uccisa aveva ricevuto un risarcimento di 40mila euro, ma i soldi sono completamente scomparsi. Giallo valigie Firenze: il mistero dei 40mila euro scomparsi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) La coppia che è stata uccisa aveva ricevuto un risarcimento di 40mila euro, ma i soldi sono completamente scomparsi. Giallo valigie Firenze: il mistero dei 40mila euro scomparsi su Notizie.it.

matteorenzi : In questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che “quelli di @ItaliaViva” vogliono poltrone. È il #populismo… - Emagorno : La storia di @TeresaBellanova è la storia di una grande donna che con grande umiltà e sacrificio ha costruito un pe… - virginiaraggi : In tante zone di Roma si vedono giardinieri all'opera in parchi, giardini e altre aree verdi. In questi giorni abbi… - CALCIOGEMINI : 'Bengasi, liberi i pescatori italiani' La notizia confermata dal presidente del Consiglio. #Conte e il ministro deg… - SaverioVerace : RT @GirolamoBalest1: @SaverioVerace @ninabecks1 @matteorenzi E' una lettera da pubblicare nelle scuole come trattato di grande POLITICA. Po… -