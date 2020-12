Tutto l’orgoglio di mamma Charlene Wittstock per il primo «impegno ufficiale» della piccola Gabriella (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quella di ieri, per la seienne Gabriella di Monaco, è stata una giornata particolarmente intensa. Prima, a Palazzo Grimaldi, ha partecipato alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali di Natale col fratellino Jacques, papà Alberto di Monaco e mamma Charlene Wittstock (che ha spiazzato tutti col suo taglio semi rasato); poi è stata protagonista del battesimo di una nuova imbarcazione della polizia marittima di Monaco chiamata, in suo onore, «Princess Gabriella». Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quella di ieri, per la seienne Gabriella di Monaco, è stata una giornata particolarmente intensa. Prima, a Palazzo Grimaldi, ha partecipato alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali di Natale col fratellino Jacques, papà Alberto di Monaco e mamma Charlene Wittstock (che ha spiazzato tutti col suo taglio semi rasato); poi è stata protagonista del battesimo di una nuova imbarcazione della polizia marittima di Monaco chiamata, in suo onore, «Princess Gabriella».

