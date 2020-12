Truffa aggravata, Guardia di Finanza confisca beni a Lara Comi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito oggi un "decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente" emesso dal Gip del tribunale di Milano nei confronti dell'ex europarlamentare Laura Comi di Forza Italia e di altri 5 soggetti, indagati, a vario titolo e in concorso, per il reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno del Bilancio dell'Unione europea.In un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica Francesco Greco, si legge che "il profitto illecito oggetto del provvedimento ablativo ammonta ad oltre 500mila euro". Il sequestro, viene spiegato, è il frutto di un "ulteriore sviluppo" delle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri", che si sono ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria delladidi Milano ha eseguito oggi un "decreto di sequestro preventivo finalizzato allaanche per equivalente" emesso dal Gip del tribunale di Milano nei confronti dell'ex europarlamentare Lauradi Forza Italia e di altri 5 soggetti, indagati, a vario titolo e in concorso, per il reato diper il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno del Bilancio dell'Unione europea.In un comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica Francesco Greco, si legge che "il profitto illecito oggetto del provvedimento ablativo ammonta ad oltre 500mila euro". Il sequestro, viene spiegato, è il frutto di un "ulteriore sviluppo" delle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri", che si sono ...

patriziafloris6 : RT @GiuseppeMargio1: Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all’ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: “Truffa aggravata ai d… - GiorgioAntonel1 : RT @GiuseppeMargio1: Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all’ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: “Truffa aggravata ai d… - mario24361 : Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all'ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: 'Truffa aggravata a… - balduroberto : RT @GiuseppeMargio1: Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all’ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: “Truffa aggravata ai d… - salidaparallela : RT @GiuseppeMargio1: Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all’ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: “Truffa aggravata ai d… -