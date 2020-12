Traffico Roma del 17-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare rallentamenti con coda tratti in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e Tiburtina nella zona sud di ornamenti dall’uscita a Laurentina fino allo svincolonina complicare la situazione un incidente disagi sulla Salaria a causa di una riduzione della sede stradale tra la motorizzazione civile via Gaiole in Chianti inevitabili le code in direzione del centro incidente sulla Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti in uscita daci sono cose a partire da Corso Francia sulla tangenziale code dalla galleria Giovanni 23esimo fino all’uscita ...