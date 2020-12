Taron Egerton | fuoco e disciplina

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020), intervistato da Simona Siri, racconta il suo lato piùto e dedito al lavoro e l'amore per la recitazione, sbocciato un po' per caso. «Avrò avuto 15 anni, e ho iniziato più come una attività sociale. All’epoca avevo sperimentato la creatività nel disegno, nella scultura e nella pittura: era un’età buffa, un periodo dell’adolescenza strambo, in cui mi sentivo un po’ perso. Avevo un paio di amici che recitavano e pensavo che sarebbe stato divertente unirmi a loro: da lì, da quell’inizio casuale, è scattato l’innamoramento. Più recitavo, più mi sentivo soddisfatto, più mi piaceva, più capivo che era un ottimo modo per esprimermi. Col tempo penso che la sensazione sia cambiata, ma all’epoca è stato proprio un, che mi permetteva di essere eccessivo e di scaricare la tensione. Poi, crescendo, ...