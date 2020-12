Tamponi rapidi ai passeggeri in arrivo a Trapani (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – All’aeroporto di Trapani Birgi sono iniziati, a cura della ASL i Tamponi rapidi gratuiti anti Covid-19 su tutti i passeggeri in arrivo, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.64 del 10 dicembre 2020. L”esito viene rilasciato in 15 minuti. Il primo volo interessato alla procedura è stato quello operato da Albastar in arrivo da Cuneo. La stessa compagnia aerea aprirà domani collegamenti operati in continuità territoriale con Brindisi, Napoli e Parma, in aggiunta a quelli già attivi da Trapani Birgi con Roma, Milano Malpensa e Cuneo. Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – All’aeroporto diBirgi sono iniziati, a cura della ASL igratuiti anti Covid-19 su tutti iin, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.64 del 10 dicembre 2020. L”esito viene rilasciato in 15 minuti. Il primo volo interessato alla procedura è stato quello operato da Albastar inda Cuneo. La stessa compagnia aerea aprirà domani collegamenti operati in continuità territoriale con Brindisi, Napoli e Parma, in aggiunta a quelli già attivi daBirgi con Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

