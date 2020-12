Roma-Torino, Mkhytarian: “Scudetto? È presto per dirlo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il campionato è iniziato da poco: è presto per dire se siamo una squadra da Scudetto, ce ne sono tante vicine e noi dobbiamo pensare solo alle prossime partite”. Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan, protagonista con un gol nella vittoria della Roma sul Torino. “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo lasciato un po’ l’iniziativa al Torino con l’uomo in meno. È stata dura negli ultimi quindici minuti ma siamo felici per risultato – prosegue l’armeno a Sky Sport – Atalanta? Abbiamo due giorni per analizzare e preparare qualcosa contro di loro. Sappiamo che non sarà facile ma di partite così non ce ne sono” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il campionato è iniziato da poco: èper dire se siamo una squadra da, ce ne sono tante vicine e noi dobbiamo pensare solo alle prossime partite”. Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan, protagonista con un gol nella vittoria dellasul. “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo lasciato un po’ l’iniziativa alcon l’uomo in meno. È stata dura negli ultimi quindici minuti ma siamo felici per risultato – prosegue l’armeno a Sky Sport – Atalanta? Abbiamo due giorni per analizzare e preparare qualcosa contro di loro. Sappiamo che non sarà facile ma di partite così non ce ne sono” SportFace.

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Serie A: la Roma cala il tris contro il Torino - ReteSport : ??La #Roma vince ancora e sale al terzo posto in classifica, trascinata da #Mkhitaryan, #Veretout e #Pellegrini?? Le… -