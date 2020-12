“Risen” | sensori e realtà aumentata | indagini 4 0 sulla scena del crimine

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Reti diipertecnologici e tecniche diper condurrescientifiche non distruttive, rapide e accurate direttamentedel. È quanto si propone di sviluppare il progetto europeo(Real-tIme on-site forenSic tracE qualificatioN), che vede la partecipazione di 20 partner di 12 Paesi tra cui, per l’Italia, Enea nel ruolo di coordinatore, Ministero della Difesa, Universita’ di Bergamo e Consorzio Creo – Centro Ricerche Elettro Ottiche con sede all’Aquila. Le tecnologie sviluppate nell’ambito disaranno sperimentate per l’Italia dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS). Enea si occuperà di sviluppare quattro(Raman, LIBS, LIF, Crime ...