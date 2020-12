Recovery fund e Mes, Renzi va da Conte a battere cassa. Sarà crisi? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Renzi oggi va da Conte a battere cassa sul Recovery fund e sul Mes. In quello che è l’incontro-scontro decisivo per la sopravvivenza del governo giallofucsia. Stavolta il leader di Italia Viva fa sul serio: punta al bersaglio grosso, i miliardi del Recovery fund, che non possono essere gestiti senza di lui. E alza pure la posta: vuole che il premier utilizzi il Mes sanitario, superando il no ideologico del Movimento 5 Stelle. Renzi ha messo tutte le carte in tavola. E lo ha fatto pubblicamente, in una lunga lettera di richieste che ha inviato al premier e pubblicato su Facebook (qui il testo integrale). La verifica di governo e il round decisivo di oggi In questi giorni di verifica di governo, in cui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic –oggi va dasule sul Mes. In quello che è l’incontro-scontro decisivo per la sopravvivenza del governo giallofucsia. Stavolta il leader di Italia Viva fa sul serio: punta al bersaglio grosso, i miliardi del, che non possono essere gestiti senza di lui. E alza pure la posta: vuole che il premier utilizzi il Mes sanitario, superando il no ideologico del Movimento 5 Stelle.ha messo tutte le carte in tavola. E lo ha fatto pubblicamente, in una lunga lettera di richieste che ha inviato al premier e pubblicato su Facebook (qui il testo integrale). La verifica di governo e il round decisivo di oggi In questi giorni di verifica di governo, in cui ...

