(Di giovedì 17 dicembre 2020) Uno corre in moto, l'altro su un'auto da Formula 1, ma c'è una cosa che li accomuna, il. I protagonisti dell'ultimo scatto social che ha fatto faville sul web sono Fabioe Daniel ...

motosprint : #Quartararo - #Ricciardo: scambio di casco con dedica per i due piloti di #MotoGP e #F1 - lightingsparks : Daniel Quartararo e Fabio Ricciardo sono il mio nuovo due preferito - gponedotcom : Quartararo e Ricciardo: scambio di caschi tra fuori di testa di F1 e MotoGP: Sia il francese che l'australiano non… - m0t0_6 : Ricciardo and Quartararo ?? - brokncrwn : DANIEL RICCIARDO E FABIO QUARTARARO LA MIA VITTORIA -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo Ricciardo

GPone

Dal Motomondiale alla Formula 1, il pilota francese e quello australiano si sono incontrati per scambiarsi un oggetto prezioso che accomuna entrambi ...MotoGP: Sia il francese che l'australiano non hanno vissuto la stagione dei propri sogni nei rispettivi campionati, ma non hanno perso la voglia di scherzare e si sono scambiati un bel regalo di Natal ...