PS4 Pro al capolinea? I fan si chiedono se la console sia stata messa fuori produzione

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sony ha interrotto ladi PS4 Pro? Questo è ciò che i fan si stanno chiedendo, dopo che un aggiornamento di PlayStation Direct ha incluso una nota accanto al sistema in esaurimento scorte che afferma "attualmente non ci sono piani per rifornire questo articolo in futuro". In vista delle vacanze natalizie, anche PS4 Slim risulta sold out, ma non si fa menzione del fatto che non sarà mai più disponibile. La mossa avrebbe senso date le circostanze: il coronavirus ha avuto un forte impatto sullae il gigante giapponese cercherà di assemblare quanto più inventario possibile per la next-gen. Mentre PS4 chiaramente non sta andando da nessuna parte e servirà come sistema entry-level per il prossimo futuro, la posizione di PS4 Pro come prodotto premium èsostituita da PlayStation 5. Leggi altro...