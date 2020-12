Positivo al Covid Emmanuel Macron | è in isolamento

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente franceseè risultatoal. A dare la notizia è stato l’Eliseo che ha dichiarato che non è una forma grave. È stato sottoposto al test sierologico dopo aver manifestato i primi sintomi e continuerà a lavorare inper sette giorni.innon è asintomatico quindi ma le sue condizioni secondo i media locali non destano al momento nessuna preoccupazione. Si isolerà per sette giorni continuando a lavorare a distanza, ha rassicurato. Il presidente francese aveva parlato del vaccino e aveva detto “Non credo nella vaccinazione obbligatoria perché prima di tutto bisogna essere molto onesti e trasparenti: di questo vaccino non sappiamo tutto perché non sappiamo tutto di questo ...