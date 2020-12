Morto per Covid il serial killer dei treni. Bilancia stava scontando 13 ergastoli per 17 omicidi nel carcere di Padova (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il serial killer dei treni, Donato Bilancia, condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte, è Morto ieri in carcere a Padova a causa del Covid. Bilancia scontò i primi anni di prigione al carcere di Marassi a Genova, per poi essere trasferito a Padova dove stava scontando la pena al carcere Due Palazzi. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildei, Donato, condannato a 13per 17e 16 anni per un tentatoo, avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte, èieri ina causa delscontò i primi anni di prigione aldi Marassi a Genova, per poi essere trasferito adovela pena alDue Palazzi. L'articolo LA NOTIZIA.

