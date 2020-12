Morgan furioso con Amadeus: «Non vengo preso in gara ma vengo preso per il culo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Morgan Morgan se la canta da solo, sparando a zero su Amadeus. Dopo l’esclusione dalla giuria della finale di Sanremo Giovani, il cantante è apparso in diretta sul proprio profilo Instagram in contemporanea con la trasmissione di Rai1 e si è sfogato a ruota libera. Per quanto sui generis, ormai un disco rotto. “Ha fatto tutto Amadeus. Mi ha invitato lui… Lo scorso anno, quando c’è stato l’exploit con Bugo, lui ha reagito in modo intelligente. Quell’episodio ha fatto gioco sia a lui che al Festival, ha fatto dei bei numeri. E’ stato riconoscente perché mi ha detto che avrebbe voluto la mia partecipazione anche nel 2021. Ci siamo sentiti, lui mi ha detto: ‘Trovo che sia irrinunciabile la tua presenza e quella di Bugo’. Io gli ho proposto di fare un intervento non in gara, un intervento analogo a ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)se la canta da solo, sparando a zero su. Dopo l’esclusione dalla giuria della finale di Sanremo Giovani, il cantante è apparso in diretta sul proprio profilo Instagram in contemporanea con la trasmissione di Rai1 e si è sfogato a ruota libera. Per quanto sui generis, ormai un disco rotto. “Ha fatto tutto. Mi ha invitato lui… Lo scorso anno, quando c’è stato l’exploit con Bugo, lui ha reagito in modo intelligente. Quell’episodio ha fatto gioco sia a lui che al Festival, ha fatto dei bei numeri. E’ stato riconoscente perché mi ha detto che avrebbe voluto la mia partecipazione anche nel 2021. Ci siamo sentiti, lui mi ha detto: ‘Trovo che sia irrinunciabile la tua presenza e quella di Bugo’. Io gli ho proposto di fare un intervento non in, un intervento analogo a ...

