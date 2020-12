L'ordinanza di Luca Zaia: "In Veneto stop al movimento tra comuni dopo le 14" (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio”. È la nuova ordinanza che adotta il presidente del Veneto, Luca Zaia, in attesa che ci sia un provvedimento del Governo. Intanto sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi in regione dall’inizio dell’epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Chiusura dei confini comunalile 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio”. È la nuovache adotta il presidente del, in attesa che ci sia un provvedimento del Governo. Intanto sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi in regione dall’inizio dell’epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.

