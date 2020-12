Liberati i pescatori di Mazara del Vallo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mazara DEL Vallo (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sono stati da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La liberazione viene confermata anche dai familiari: “Finalmente – dicono – aspettavamo questo regalo di Natale”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)DEL(TRAPANI) (ITALPRESS) – Sono stati da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La liberazione viene confermata anche dai familiari: “Finalmente – dicono – aspettavamo questo regalo di Natale”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

