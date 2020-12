Kia - La nostra intervista a Giuseppe Bitti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 17 dicembre 2020), amministratore delegato della Kia Motors Company Italia, spiega come la Casa abbia reagito alle difficoltà indotte dalla pandemia del coronavirus e quali strategie abbia messo in atto nell'anno che sta per concludersi. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Parlare di ripresa vera e propria sarebbe una forzatura: sicuramente ci sono stati segnali positivi per laazienda rispetto all'andamento globale di un mercato in netta contrazione. Focalizzando l'attenzione sul noleggio, la tendenza che abbiamo registrato vede i clienti preferire il prolungamento della durata contrattuale invece che procedere al rinnovo: la conseguenza è ...