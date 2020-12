Il Milan si conferma in vetta, Inter a -1. Il Napoli frena, la Juve rallenta, e la Roma… (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Il Milan pareggia ma è sempre primo, l’Inter vola a -1, frenata del Napoli e sesto pareggio della Juve Milan e Juve si confermano le uniche due squadre imbattute in campionato. Ma con una grandissima differenza. I rossoneri (che non perdono da 24 gare) hanno vinto 8 partite su 12, pareggiandone 4, mentre per la Juventus i pareggi sono 6, decisamente troppi. Anche nel confronto diretto con Sarri, che l’anno scorso alla 12° giornata era a +8 in classifica su Pirlo. Secondo pareggio consecutivo 2-2 per il Milan che rallenta decisamente il passo senza Ibra, Gabbia, Bennacer e Kjaer, ma non molla e rimane in vetta alla classifica in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Ilpareggia ma è sempre primo, l’vola a -1,ta dele sesto pareggio dellasino le uniche due squadre imbattute in campionato. Ma con una grandissima differenza. I rossoneri (che non perdono da 24 gare) hanno vinto 8 partite su 12, pareggiandone 4, mentre per lantus i pareggi sono 6, decisamente troppi. Anche nel confronto diretto con Sarri, che l’anno scorso alla 12° giornata era a +8 in classifica su Pirlo. Secondo pareggio consecutivo 2-2 per ilchedecisamente il passo senza Ibra, Gabbia, Bennacer e Kjaer, ma non molla e rimane inalla classifica in ...

GIUSPEDU : RT @marcovarini: Se anche giocando male, in difficoltà esagerata di corsa e uomini comunque non perdi...beh, io guardo bicchiere mezzo pien… - marcovarini : Se anche giocando male, in difficoltà esagerata di corsa e uomini comunque non perdi...beh, io guardo bicchiere mez… - sportli26181512 : Pagelle - Kalulu, un gol e due errori. Gigio, super parata. Calabria si conferma: Queste le pagelle di Genoa-Milan:… - Voce_Bianconera : Finora si conferma un campionato orfano della Juve. Lo scorso anno, la peggior Juve scudettata degli ultimi anni (a… - EnSaRiTo : chiedo conferma alla regia sulla seconda squadra di milano.. dietro al Milan in campionato e fuori dalle coppe...m… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan conferma Pioli: "Abbiamo grande fiducia. Ibra e Kjaer col Genoa" La Gazzetta dello Sport Il Milan si conferma in vetta, Inter a -1. Il Napoli frena, la Juve rallenta, e la Roma…

Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Il Milan pareggia ma è sempre primo, l’Inter vola a -1, frenata del Napoli e sesto pareggio della Juve ...

Genoa-Milan, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv

Cerca conferma Pjaca nell'11 titolare, il croato potrebbe agire da esterno nel 4-4-2 a supporto delle punte Scamacca e Shomurodov. Nel Milan mister Pioli ha recuperato a pieno Saelemaekers che ha ...

Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Il Milan pareggia ma è sempre primo, l’Inter vola a -1, frenata del Napoli e sesto pareggio della Juve ...Cerca conferma Pjaca nell'11 titolare, il croato potrebbe agire da esterno nel 4-4-2 a supporto delle punte Scamacca e Shomurodov. Nel Milan mister Pioli ha recuperato a pieno Saelemaekers che ha ...