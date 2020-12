Gattuso | «Mertens out con la Lazio» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Gennaroha parlato delle condizioni di DriesGennaro, allenatore del Napoli, al termine della partita contro l’Inter ha parlato delle condizioni di Dries; uscito in lacrime nel primo tempo contro i nerazzurri per un infortunio alla caviglia. «Ho parlato con lui, ha la caviglia gonfia. Ha una distorsione, lo valuteremo nei prossimi giorni. Penso che sicuramente non sarà dei nostri contro la». Leggi su Calcionews24.com