Festival di Sanremo 2021 | svelati i nomi dei big in gara

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Novella Toloni Nel corso della finale diGiovani, Amadeus ha ufficializzato idei big inal prossimodiFrancesco Renga, Coma Cose e Gaia. Sono questi i primi tre Big deldiannunciati da Amadeus. La lista ufficiale dei concorrenti inalla kermesse canora del prossimo anno è stata svelata nel corso della finalissima diGiovani in diretta su Rai Uno. Dal Teatro del Casinò diAmadeus ha alternato alladei giovani talenti diGiovani l'annuncio dei partecipanti alla 71esima edizione deldi. I primi ...

Ghemon parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano in gara Momento Perfetto. Dopo il grande successo ottenuto dallo stesso Ghemon soltanto qualche anno fa e più precisamente nel 2019 con Rose ...Ermal Meta in gara tra i big al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Un milione di cose da dirti” e in diretta cita Fabrizio Moro. Ermal Meta torna al Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato nel ...